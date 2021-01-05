Учёные обнаружили теоретический способ попасть в отдалённые уголки Вселенной

Таким теоретическим способом попасть в отдалённые уголки бескрайнего космоса являются некоторые сверхмассивные черные дыры в центре галактик, сообщает издание. Именно в них специалисты увидели вход в «кротовые норы» — сущности, которые, в отличие от традиционных чёрных дыр, позволяют пройти насквозь.

Стоит отметить, что многие учёные, поддерживающие подобные взгляды, признают, что науке ещё мало что известно об устройстве «кротовой норы». Но учитывая, с какой скоростью развивается наука в наше время, вполне вероятно, что свежие открытия в данной области не заставят себя ждать.