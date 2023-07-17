Учёные обнаружили три крупные вспышки на Солнце

Учёные обнаружили три крупные вспышки на СолнцеОни могут помешать радиосообщению, повредить электронику и навредить животным
Российские учёные зафиксировали три сильные вспышки на солнце, когда энергия от них дойдет до Земли, почувствуют все
Солнце 16 июля стало свидетелем трёх мощных вспышек, одна из которых привела к нарушению радиосвязи, как сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.
Первая вспышка произошла в 11:26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) и имела класс M1.1. Её продолжительность составила 14 минут. При этом возникли проблемы с КВ-радиосвязью (коротковолновые радиоволны).
Другие две вспышки класса M1.8 и M4.0 произошли в 18:08 мск и 20:46 мск соответственно. Прогноз космической погоды на 16–17 июля предупреждает о возможности вспышек класса X, включая протонные. Также ожидается ухудшение КВ-радиосвязи.
Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури на Земле, что, в свою очередь, может привести к сбоям в энергосистемах и повлиять на миграцию птиц и животных. Кроме того, сильные бури влияют на коротковолновую связь, навигационные системы и промышленные электросети, вызывая перепады напряжения.