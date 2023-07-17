Учёные обнаружили три крупные вспышки на Солнце

Солнце 16 июля стало свидетелем трёх мощных вспышек, одна из которых привела к нарушению радиосвязи, как сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

Первая вспышка произошла в 11:26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) и имела класс M1.1. Её продолжительность составила 14 минут. При этом возникли проблемы с КВ-радиосвязью (коротковолновые радиоволны).

Другие две вспышки класса M1.8 и M4.0 произошли в 18:08 мск и 20:46 мск соответственно. Прогноз космической погоды на 16–17 июля предупреждает о возможности вспышек класса X, включая протонные. Также ожидается ухудшение КВ-радиосвязи.

Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури на Земле, что, в свою очередь, может привести к сбоям в энергосистемах и повлиять на миграцию птиц и животных. Кроме того, сильные бури влияют на коротковолновую связь, навигационные системы и промышленные электросети, вызывая перепады напряжения.