Учёные обнаружили у дельфинов старческое слабоумие

Были изучены особи серых дельфинов, обыкновенной гринды, белоклювых дельфинов, морских свиней и афалин. Целью были образования бета-амилоидных бляшек, накопление фосфо-тау-белков и глиоз — изменение количества клеток в ответ на повреждение центральной нервной системы.

У трёх животных были найдены бета-амилоидные бляшки. Кроме того, исследователи обнаружили множество других изменений в мозге, связанных с деградацией клеток и развитием деменции.

Такое открытие учёные зафиксировали впервые. При этом ответить на вопрос, страдали эти дельфины теми же когнитивными изменениями, которые являются клиническими проявлениями болезни Альцгеймера у людей, пока не удалось.

Но что специалисты подтвредили, так это верность теории «больного лидера» — когда часть стаи могла пострадать, в том числе выбросившись на берег, следуя за предводителем, который мог запутаться или заблудиться, а затем завести здоровую часть дельфинов на опасное мелководье.