Учёные обнаружили у гребневиков функции омоложения организма

Ранее считалось, что подобными свойствами обладает только «бессмертная медуза» Turritopsis dohrnii, но наблюдения в лаборатории показали обратное. Исследователи обратили внимание, что взрослый гребневик, обитающий в лабораторном аквариуме, исчез — осталась только личинка.

Как показали видеозаписи происходящего в аквариуме, гребневик начал омолаживаться после перенесённого голода и физической травмы. Особь начала уменьшать щупальца, стал очевидным процесс полного анатомического изменения, изменялось и поведение — гребневик начал активно питаться.

Омолаживание позволило гребневику изменить форму и функции тела, животное последовательно и успешно подстраивалось под внешние условия, пока полностью не перешло в форму личинки.

Об этом учёные написали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). «Считается, что обратное развитие, или способность к омоложению путём морфологической реорганизации в предыдущую стадию жизненного цикла, присуще лишь нескольким видам стрекающих. На сегодняшний день Turritopsis dohrnii — единственный известный вид, способный к обратному развитию после начала полового размножения. Здесь мы демонстрируем, что гребневик Mnemiopsis leidyi способен к обратному развитию от зрелой лопастной стадии к ранней стадии цидиппиды, если его кормить после периода стресса», — сказано в научной публикации.