Учёные обнаружили у хурмы свойство, полезное для борьбы с коронавирусом

Выделенным из плодов танином накормили группу лабораторных хомяков. Животные из тестовой группы не заболели. У хомяков из контрольной группы были зафиксированы тяжёлая вирусная нагрузка и развивающаяся пневмония.

По результатам эксперимента было зафиксировано, что хурма снижает вероятность заболевания коронавирусом и защищает от тяжелого протекания болезни.