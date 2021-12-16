Учёные обнаружили у хурмы свойство, полезное для борьбы с коронавирусом

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Учёные обнаружили у хурмы свойство, полезное для борьбы с коронавирусомВ ней содержится особое вещество
Японские учёные обнаружили у хурмы свойства, помогающие бороться с коронавирусом. В ходе исследований было обнаружено, что танин, содержащийся в хурме, защищает организм от заболевания коронавирусом.
Выделенным из плодов танином накормили группу лабораторных хомяков. Животные из тестовой группы не заболели. У хомяков из контрольной группы были зафиксированы тяжёлая вирусная нагрузка и развивающаяся пневмония.
По результатам эксперимента было зафиксировано, что хурма снижает вероятность заболевания коронавирусом и защищает от тяжелого протекания болезни.
Источник: Medikforum