Учёные обнаружили у мух память предков

Ученые из Дартмутского медицинского колледжа Гейзеля провели исследование, нацеленное на определение механизм наследования адаптивного поведения родителей следующим поколением мушек-дрозофил. Так, после столкновения родительского поколения с осами-наездниками, целых пять поколений потомков следовали тому же сценарию откладки яиц, что и родители.

В эксперименте приняли участие две группы мушек: первая содержалась с самками ос-наездник в течение четырех дней, а вторая являлась контрольной, для проведения сравнений. Ученые собирали яйца, отложенные мушками, анализировали выросших из них особей и в дальнейшем также скрещивали их между собой внутри одной группы. Наблюдения показали, что мушки, подвергшиеся контакту с осами, откладывали около 94% своих яиц на пищу, содержащую этанол. Тем самым они защищали свои яйца от атак ос, так как осы-наездники боятся запаха этанола. Такое же поведение, как у мушек, подвергшихся контакту с осами, демонстрировали и будущие пять поколений потомств этих мушек.

Ученые выяснили, что поведение у насекомых передается по материнской линии по ДНК, через ген NFP. Учитывая функции NPF у мушек и его гомолога NPY у млекопитающих, это открытие может помочь в работе с NPY-связанными эффектами у людей при наркотических и алкогольных расстройствах.