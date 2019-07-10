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Учёные обнаружили у мух память предков

Открытие может помочь людям с наследственным алкоголизмом
Опыт предков по части борьбы за выживание может приносить огромную пользу будущим поколениям. Ранее официальная наука придерживалась мнения, что память не передается по наследству. Последние исследования же опровергают это утверждение, явно демонстрируя, что знания родителей передаются потомству не только в процессе обучения, но также и по наследству генетически.

Ученые из Дартмутского медицинского колледжа Гейзеля провели исследование, нацеленное на определение механизм наследования адаптивного поведения родителей следующим поколением мушек-дрозофил. Так, после столкновения родительского поколения с осами-наездниками, целых пять поколений потомков следовали тому же сценарию откладки яиц, что и родители.

В эксперименте приняли участие две группы мушек: первая содержалась с самками ос-наездник в течение четырех дней, а вторая являлась контрольной, для проведения сравнений. Ученые собирали яйца, отложенные мушками, анализировали выросших из них особей и в дальнейшем также скрещивали их между собой внутри одной группы. Наблюдения показали, что мушки, подвергшиеся контакту с осами, откладывали около 94% своих яиц на пищу, содержащую этанол. Тем самым они защищали свои яйца от атак ос, так как осы-наездники боятся запаха этанола. Такое же поведение, как у мушек, подвергшихся контакту с осами, демонстрировали и будущие пять поколений потомств этих мушек.

Ученые выяснили, что поведение у насекомых передается по материнской линии по ДНК, через ген NFP. Учитывая функции NPF у мушек и его гомолога NPY у млекопитающих, это открытие может помочь в работе с NPY-связанными эффектами у людей при наркотических и алкогольных расстройствах.

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