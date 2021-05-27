Учёные обнаружили угрозу извержения крупнейшего на Земле вулкана

Его высота составляет 9 км. При этом во время извержения 1950 года лаве понадобилось около трёх часов, чтобы достигнуть побережья. Это очень быстро — в такие сроки достаточно сложно организовать качественную эвакуацию жителей.

Свежие данные, полученные учёными, показали, что за последние 7 лет около 0,11 кубических метра новой магмы проникло в внутренние пустоты под кальдерой вершины и к югу от неё, пишет Nature. При этом в 2017 году основная её масса вернулась туда, где находилась в 2014-2015 годах. По словам учёных, такие изменения магматического тела раньше не наблюдалось.

Специалисты отметили, что если приток магмы продолжится, то есть шансы нового извержения. При этом они уточнили — такой вариант хоть и возможен, но вовсе не обязателен.