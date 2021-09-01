Учёные обнаружили в воздухе всех помещений соединение, вызывающее рак

По итогу эксперты заявили, что эти вещества обладают крайне вредными для человеческого здоровья свойствами, пишет Environmental Science & Technology Letters. Так, например, загрязнённый ими воздух вызывает у людей плохое самочувствие, проблемы с иммунной системой, а также приводит к таким болезням как бесплодие и даже рак.

Напомним, что ПФАС — это химические соединения, которые используют в производстве предметов обихода человека. Основной их целью является защита от влаги, воздействия высоких температур и отталкивание жира.

Свежее же исследование показало опасность соединения. И, скорее всего, его результаты должны привести к снижению использовании ПФАС при производстве посуды, мебели, одежды и т.д.