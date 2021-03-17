Учёные обнаружили земные бактерии, не известные человеческому иммунитету

Учёные нашли новые типы микроорганизмов, которые оказались не известными для человеческого иммунитета, пишет The Brink. Они настолько чужеродны для него, что иммунитет оказался не в состоянии зарегистрировать эти бактерии.

Новое открытие поставило под сомнение тот факт, что клетки человека (при необходимости) могут распознать любые виды бактерий, с которыми взаимодействуют. Именно их, в конечном итоге, специалисты и культивировали.

Отметим, что свежее исследование представляет из себя кульминацию пятилетних научных работ экспертов, проведённых на территории 3704 км в центральных водах Тихого океана.