Учёные обнаружили жирафов-карликов

Отметим, что высокий рост также не всегда является плюсом для самих жирафов. Так, из-за него они уязвимы перед ударами молний. Недавно Исследовательница из Южной Африки опубликовала материал, в котором рассказала о случае с гибелью двух жирафов в результате удара молнией.