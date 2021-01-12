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Учёные обнаружили жирафов-карликов
И такое бывает
В сети появилась информация о крайне необычном открытии учёных. Исследователям удалось обнаружить двух карликовых жирафов в Уганде и Намибии, причём оба молодых самца хоть и напоминают сородичей, но всё же их ноги сильно укорочены.
Специалисты отмечают, что подобная необычная анатомия довольно часто встречается у особей, живущих в неволе. Но для жирафов, обитающих в дикой природе, это что-то из ряда вон выходящее, передаёт BMC Research Notes. Учёные предположили, что аномалия может быть вызвана дисплазией скелета.
Отметим, что высокий рост также не всегда является плюсом для самих жирафов. Так, из-за него они уязвимы перед ударами молний. Недавно Исследовательница из Южной Африки опубликовала материал, в котором рассказала о случае с гибелью двух жирафов в результате удара молнией.