Учёные обсудили сценарии развития человечества в ближайшем будущем

Научные эксперты обсудили в Центре устойчивого развития «Сколково» проблемы, связанные с будущим благополучия нашей планеты. Профессор Алексей Калинин поделился своими мыслями о старении населения Земли и его влиянии на будущее. Он предсказывает системное снижение численности населения к концу века из-за старения населения и территориального смещения центров роста населения в Африку и Юго-Восточную Азию.

Ещё одним тревожным трендом является миграция в мегаполисы, обусловленная нарастающим неравенством и уязвимостью перед природными катаклизмами. Калинин считает, что городские сообщества не готовы к такому росту численности. Также, он подчёркивает, что климатическая повестка уступит первое место другим проблемам, таким, как цифровой авторитаризм.

Социолог Игорь Задорин говорит о проблеме нестабильности и изменчивости в нашем обществе, что мешает долгосрочному планированию. Он подчёркивает потерю преемственности и устойчивости в свете постоянно меняющегося контекста. Задорин отмечает важность сохранения культурной и этической среды для устойчивого развития.