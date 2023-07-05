Учёные обучили ИИ на основе работы мозга пчёл

В эксперименте 20 пчёл были обучены распознавать искусственные цветы разных цветов. Они получали разные стимулы, такие как сахарный сироп в синих цветках и глюкозу в остальных.

Пчёлы были помещены в специально спроектированный сад с растениями, политыми дистиллированной водой. Исследователи наблюдали за траекторией движения насекомых и измеряли время, которое требуется им для принятия решения.

На основе полученных данных специалисты создали компьютерную модель, которая воспроизводит процесс принятия решений пчёлами. Интересно, что структура этой модели оказалась схожей со строением мозга пчелы.

Данное исследование может иметь большое значение для развития ИИ. Основатель компании Opteran, специализирующейся на разработке микропроцессоров, Джеймс Маршалл, подчёркивает, что результаты научной работы могут вдохновить будущих разработчиков в области искусственного интеллекта.