Учёные обвинили телефоны в появлении рогов у молодёжи

Похожие на рога выступы развиваются на затылке. По словам исследователей, причиной этому стали наклон головы вперёд и смещение нагрузки к мышцам головы от позвоночника, в результате которой у молодых людей может появиться костяная выпуклость довольно большого размера прямо над шеей. Исследователи посчитали, что так организмы людей адаптируются к новым условиям — использованию современных технологий.

Впрочем, есть и опровержение громкой истории, раздутой СМИ. Хоть костяные наросты и обнаружены, но исследование, на самом деле, не доказывает связь между появлением «рогов» или их размером и использованием телефонов. Это лишь гипотеза, выдвинутая и пока не доказанная учёными.