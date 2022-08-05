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Учёные объяснили, благодаря чему кожа может восстанавливаться

За восстановление отвечает специальный белок
Учёные из Северо-Западного университета в США рассказали о механизме восстановления кожи.
Учёные объяснили, благодаря чему кожа может восстанавливаться

Кожные покровы восстанавливаются благодаря белку CDK9, который отвечает за дифференцировку стволовых клеток — восстановление ткани и формирования барьерных функций в случае повреждения.

Если никаких повреждений кожи нет, стволовые клетки находятся в покое либо происходит клонирование и самообновление клеток.

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