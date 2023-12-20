Учёные объяснили эпидемию ожирения в мире психическими проблемами

00:06, 20 декабря 2023
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Учёные объяснили эпидемию ожирения в мире психическими проблемамиИ это продолжается уже почти сто лет
Учёные из Университета Копенгагена объяснили причины эпидемии ожирения, возникшей в 30-е годы XX века и продолжающейся до сих пор.
По словам почётного профессора Торкильда Соренсена, с физиологией эта проблематика связана опосредованно. На самом деле это эпидемия психосоциальных расстройств. Это состояние связано с межличностными отношениями, когда человек сталкивается с негативом по отношению к нему.
Это механизм взаимодействия мозга с организмом, влияющий на жировую ткань. В ходе эволюции сложилось, что человек должен жить в социуме и сотрудничать для добывания пропитания. Если человек одинок, то не будучи уверен в завтрашнем дне, что у него будет еда — подсознательный механизм — начинает накапливать жир впрок.
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