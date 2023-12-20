Учёные объяснили эпидемию ожирения в мире психическими проблемами

По словам почётного профессора Торкильда Соренсена, с физиологией эта проблематика связана опосредованно. На самом деле это эпидемия психосоциальных расстройств. Это состояние связано с межличностными отношениями, когда человек сталкивается с негативом по отношению к нему.

Это механизм взаимодействия мозга с организмом, влияющий на жировую ткань. В ходе эволюции сложилось, что человек должен жить в социуме и сотрудничать для добывания пропитания. Если человек одинок, то не будучи уверен в завтрашнем дне, что у него будет еда — подсознательный механизм — начинает накапливать жир впрок.