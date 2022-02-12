Учёные объяснили, как коронавирус попадает из лёгких в другие органы

Отмечается, что специалисты изучили образцы тканей 36 пациентов, скончавшихся от коронавируса. Более чем у 50% оказались поражены сразу несколько внутренних органов.

Учёные проследили, как вирус мог попасть в другие органы. Это оказался лимфогематогенный путь — ковид проникал из лёгких через кровь и лимфу. Учёные объяснили, что распространение частиц коронавируса из лёгких в другие органы они обнаружили у пациентов, у которых в лёгочной ткани наблюдалась начальная фаза воспалительного процесса и высокая вирусная нагрузка.

«Мы предполагаем, что в условиях нарушенного кровообращения в лёгком основным путём распространения частиц коронавируса из лёгких в другие органы становится лимфогематогенный путь, о чём свидетельствует высокая частота выявления РНК SARS-CoV-2 в лимфатических узлах средостения», — рассказал один из авторов исследования, сотрудник лаборатории молекулярной гематологии НМИЦ гематологии Адхамжон Абдуллаев.

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