Учёные объяснили, как работает мозг при голодании

Учёные объяснили, как работает мозг при голоданииРаньше считалось, что за процесс оздоровления организма при голодании отвечает печень
Учёные Института исследования метаболизма Общества имени Макса Планка в Германии объяснили механизм «активации» головным мозгом процесса обновления и оздоровления организма во время голодания.
Ранее считалось, что этот процесс запускает печень, но в ходе последних исследований специалисты установили и доказали, что всё-таки мозг является «инициатором» этого процесса.
Сообщается, что в период голодания в мозге активируется выработка гормона кортикостероида и запускается процесс аутофагии — уничтожения старых и дефектных клеток. Благодаря этому вырабатывается новая энергия.
Учёные проследили, что в процессе оздоровления организма нейроны посылают сигналы, которые стимулируют организм к приёму пищи, вместе с сигналами, запускающими аутофагию, что и приводит к оздоровлению организма.
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