Учёные объяснили, как работает мозг при голодании

Ранее считалось, что этот процесс запускает печень, но в ходе последних исследований специалисты установили и доказали, что всё-таки мозг является «инициатором» этого процесса.

Сообщается, что в период голодания в мозге активируется выработка гормона кортикостероида и запускается процесс аутофагии — уничтожения старых и дефектных клеток. Благодаря этому вырабатывается новая энергия.

Учёные проследили, что в процессе оздоровления организма нейроны посылают сигналы, которые стимулируют организм к приёму пищи, вместе с сигналами, запускающими аутофагию, что и приводит к оздоровлению организма.

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