Учёные объяснили, как работает память

Когда человек что-то хочет вспомнить, мозг проводит своего рода поверхностное сканирование, находя нужные воспоминания по присвоенным заранее маркерам. Всё это происходит быстро, потому что человеческий мозг способен моментально анализировать весь объём содержащихся в нём «данных».

Эти механизмы стали понятны в результате экспериментов. Участникам демонстрировались два типа видео — с «мягкими» границами и «жёсткими». В первом случае на видео была показана линейная логика развития событий, во втором — события не были связаны друг с другом. Во время эксперимента с помощью специального оборудования фиксировалась различная реакция мозга на видео того или иного типа.

Отмечается, что те события из прошлого, которые человек пытается обнаружить в памяти, могут быть показаны, когда мозг сталкивается с определёнными триггерами в реальной жизни.

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