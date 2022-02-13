Учёные объяснили, как связан характер человека с его музыкальными пристрастиями

В исследовании приняло участие 350 респондентов из 50 стран мира. Каждый получил опросник, в котором было необходимо ответить на вопрос о том, какие музыкальные жанры и поджанры нравятся больше всего. После этого участникам были предложены отрывки из песен с возможностью выбора наиболее понравившихся.

В итоге выяснилось, что выбор композиции зависит от черт характера. Экстраверты выбирали музыку, дающую положительные эмоции, поэтому такие люди выбирали весёлую танцевальную музыку. Люди, склонные к порядку и добросовестности выбирали спокойную музыку без намёка на бунтарство, те, кто отличался нестандартны мышлением, выбирал и своеобразную музыку.

Отмечается, что люди, склонные к неврозам выбирали агрессивную музыку, чтобы успокоиться. При этом часть таких респондентов выбирала успокаивающие позитивные композиции.

«Мы удивились тому, насколько точно в разных странах мира воспроизводится связь между музыкой и личностью. Люди могут быть разделены географией, языком и культурой, но если интроверт в одной точке планеты любит ту же музыку, что и интроверты в других частях мира, это свидетельствует о том, что музыка может быть очень мощным связующим звеном или мостом между нами», — отметил ведущий автор исследования Дэвид Гринберг.