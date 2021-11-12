Учёные объяснили, какая пища защищает от слабоумия

Но если правильно питаться, можно снизить риск развития этого состояния. К таким выводам пришли учёные из Афинского национального университета им. Каподистрии.

Специалисты провели исследование с участием 1059 человек, средний возраст которых составил 73 года. Участников разредили на три группы в зависимости от того, чем они питались.

Исследование длилось три года. В начале ни у кого из участников не было деменции, но в последствии это состояние было диагностировано у 62 человек. Они питались пищей, способствовавшей развитию воспалительных процессов, т.е. продуктами глубокой переработки. Участники, которые употребляли «здоровую» еду — рацион, включающий много овощей и фруктов, бобовых и кофе или чая были подвержены риску деменции в три раза меньше.

Их еженедельный рацион включал в себя 20 порций фруктов, 19 порций овощей, четыре порции фасоли и 11 порций чая или кофе.

При этом учёные отмечают, что однозначно говорить о связи еды и деменции нельзя. Еда не спасает от старения мозга, а помогает предотвратить патологии.