Учёные объяснили, откуда в Антарктиде взялись дырки

Лёд на поверхности моря Уэдделла у берегов Западной Антарктиды формирует причудливые загадочные дыры огромного размера. Ученые Вашингтонского университета выяснили, откуда они берутся.

Замеченная в 2016 году полынья Мод-Райз площадью до 80 тысяч квадратных километров в ледяном покрове вызвала нешуточный интерес со стороны учёных. В ходе исследования специалисты изучили спутниковые снимки морского льда, а также данные, которые принесли автоматические зонды и морские слоны со специальными датчиками.