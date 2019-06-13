Учёные объяснили, откуда в Антарктиде взялись дырки

Лёд на поверхности моря Уэдделла у берегов Западной Антарктиды формирует причудливые загадочные дыры огромного размера. Ученые Вашингтонского университета выяснили, откуда они берутся.
Замеченная в 2016 году полынья Мод-Райз площадью до 80 тысяч квадратных километров в ледяном покрове вызвала нешуточный интерес со стороны учёных. В ходе исследования специалисты изучили спутниковые снимки морского льда, а также данные, которые принесли автоматические зонды и морские слоны со специальными датчиками.
Главными причинами возникновения загадочных полыней вдали от берега стали интенсивные шторма в сочетании с подводными потоками. В результате штормов в восточной части моря Уэдделла возникают интенсивные восходящие потоки морской воды, которые завихряются у подводной возвышенности Мод Райз. При повышении солёности у поверхности, тёплая вода поступает к поверхности, остывает и опускается. Всё это препятствует образованию льда.