Учёные объяснили, почему физкультура продляет жизнь

Речь идёт о людях в пожилом возрасте. По мнению исследователей, физическая активность профилактирует застои в организме и, как следствие, препятствует развитию патологических процессов. Как отмечают специалисты, у физически активных пожилых людей блокируются процессы, влияющие на развитие диабета второго типа, такие люди реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, больше защищены от рака.

В связи с этим учёные опровергают ранее считавшуюся верной теорию, что древние люди жили недолго и умирали по современным меркам рано. Для это были изучены ископаемые свидетельства о древних охотниках, но подтверждения короткой жизни не нашлось — в процессе эволюции люди приспосабливались к различным условиям, предполагавшим постоянную активность.

Во время активности в организме происходит физиологический стресс, благодаря которому образуются повреждения на молекулярном уровне, вызывающие восстановительные процессы. Начинается регенерация хрящевых тканей, заживают микротрещины, высвобождаются антиоксиданты и противовоспалительные молекулы. В результате снижается риск рака, ожирения, диабета, остеопороза, болезни Альцгеймера, депрессии и, главное, увеличивается продолжительность жизни.