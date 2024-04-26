Учёные объяснили, почему изменили мнение о скорости формирования ранних галактик

Открытие было сделано благодаря использованию телескопа «Джеймса Уэбба» (JWST). Учёные увидели, что дисковые или спиральные галактики, такие как наш Млечный Путь, не были хаотично формирующимися и эволюционировали быстрее, чем принято считать.

За формирование галактик отвечают бары — вытянутые полосы звёзд, которые встречаются в дисковых или спиральных галактиках. Бары регулируют звездообразование в галактике, выталкивая газ в центральную область; их наличие говорит о том, что галактики достигли стадии успокоения и зрелости.

И раньше считалось, что бары существуют в галактиках, сформировавшихся до 8-9 млрд лет назад. Такие данные были получены посредством телескопа «Хаббл», но за счёт более высокой чувствительности и расширения диапазона длин волн, что может обеспечить JWST, астрономы увидели, что это явление простирается ещё дальше в прошлое Вселенной.

Наличие баров в более раннем возрасте галактик говорит об их более быстром и структурированном развитии и, соответственно, меньшем хаосе, чем считается сейчас. Поэтому учёные могут пересмотреть существующие теории.

«Галактики в ранней Вселенной созревают гораздо быстрее, чем мы думали. Это очень удивительно, потому что можно было бы ожидать, что Вселенная на этом этапе будет очень турбулентной, с большим количеством столкновений между галактиками и большим количеством газа, который ещё не превратился в звёзды. Однако благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба мы видим множество таких полос гораздо раньше жизни Вселенной, что означает, что галактики находились на более спокойном этапе своей эволюции, чем считалось ранее. Это означает, что нам придётся скорректировать наши взгляды на раннюю эволюцию галактик», — отметил Зои Ле Конте.