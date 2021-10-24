Учёные объяснили, почему мужчины болеют коронавирусом чаще женщин

По мнению Андреа Эдлоу, специалиста по материнству и детству Массачусетской больницы общего профиля, руководителя исследования, причина может быть связана с врождёнными различиями иммунных реакций плода мужского и женского пола.

Чтобы это проверить, на базе больницы было проведено исследование, в котором приняли участие 38 женщин, инфицированных коронавирусом во время беременности, половина из которых вынашивала мальчиков. У большинства женщин была лёгкая или умеренная форма COVID-19. Специалисты измеряли уровень антител в крови будущих матерей, а также уровень антител у плода, используя ткань плаценты и образцы крови из пуповины.

Результаты показали, что женщины, беременные мальчиками, имели меньше антител, чем те, кто вынашивал девочек. Кроме того, беременные женщины передавали меньше антител к коронавирусу плодам мужского пола, чем женского.

«Очевидно, что между иммунной системой плода и иммунной системой матери происходит некое перекрёстное взаимодействие, — отметила Эдлоу в отчёте исследования.

По её словам, полученные результаты могут намекать на более широкие различия в том, как мужчины и женщины реагируют на COVID-19. У плодов мужского пола, по-видимому, развивалась воспалительная реакция на вирус, которая не была обнаружена у плодов женского пола. Также, по мнению специалиста, воспаление может препятствовать способности матери передавать антитела к коронавирусу своему ещё не родившемуся ребёнку.

Кроме того, исследование показало, что в плацентах женщин, вынашивающих детей мужского пола, наблюдается повышенная экспрессия генов, стимулированных интерфероном, которые способствуют развитию воспаления. Но эти же гены были недостаточно экспрессированы в плацентах женщин, вынашивающих плод женского пола.

Исследователи наблюдали такой же повышенный иммунный ответ у мужчин с COVID-19.

Как отметила Андреа Эдлоу, чтобы конкретизировать результат, необходимы ещё серии исследований.