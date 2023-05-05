Учёные объяснили, почему появляются седые волосы

Меланоциты находятся в эпидермисе и вместе с пигментом кожи определяют цвет волос и глаз. Но если эти клетки затормаживают выработку пигмента, это прежде всего влияет на волосы, которые начинают терять первоначальный цвет и седеют.

Эти механизмы были изучены во время экспериментов на лабораторных мышах. Проводился анализ изменения структуры шерсти грызунов. В итоге исследователи установили, что чем пассивнее пигментные клетки, тем больше животные седеют.