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Учёные объяснили, почему при коронавирусе могут отказывать органы

Из-за гипоксии
Специалист НМИЦ гематологии Адхамжон Абдуллаев рассказал, почему при коронавирусе могут отказать сразу несколько внутренних органов.
Учёные объяснили, почему при коронавирусе могут отказывать органы

Такое явления называется полиорганной недостаточностью, когда развивается функциональная несостоятельность двух или более систем жизнеобеспечения организма. Чтобы разобраться в механизмах влияния коронавируса на органы, учёные изучили ферментативный состав сыворотки крови у 36 умерших пациентов.

Выяснилось, что органы отказывали не от коронавируса самого по себе, а от вызванной им гипоксии. Также причинами полиорганной недостаточности специалисты считают сепсис, повреждение эндотелиальных клеток, цитокиновый шторм, воспаление сосудов и нарушение системы регуляции кровяного давления.

Абдуллаев объяснил, что ферментативный состав сыворотки крови у здоровых людей относительно постоянный, во время болезни уровень ферментов значительно повышается, что говорит о патологии.

«У здорового человека этот состав относительно постоянный, при заболевании уровень ферментов значительно повышается, и это говорит о патологии. В нашем исследовании мы планировали использовать их в качестве маркера влияния COVID-19 на органы», — отметил эксперт.

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Источник: Газета.ru
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