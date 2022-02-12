Учёные объяснили, почему при коронавирусе могут отказывать органы

Такое явления называется полиорганной недостаточностью, когда развивается функциональная несостоятельность двух или более систем жизнеобеспечения организма. Чтобы разобраться в механизмах влияния коронавируса на органы, учёные изучили ферментативный состав сыворотки крови у 36 умерших пациентов.

Выяснилось, что органы отказывали не от коронавируса самого по себе, а от вызванной им гипоксии. Также причинами полиорганной недостаточности специалисты считают сепсис, повреждение эндотелиальных клеток, цитокиновый шторм, воспаление сосудов и нарушение системы регуляции кровяного давления.

Абдуллаев объяснил, что ферментативный состав сыворотки крови у здоровых людей относительно постоянный, во время болезни уровень ферментов значительно повышается, что говорит о патологии.

«У здорового человека этот состав относительно постоянный, при заболевании уровень ферментов значительно повышается, и это говорит о патологии. В нашем исследовании мы планировали использовать их в качестве маркера влияния COVID-19 на органы», — отметил эксперт.

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