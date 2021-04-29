Учёные объяснили, почему при коронавирусе пропадает вкус

Так, по словам экспертов, COVID-19 способен проникать в клетки через расположенные на языке вкусовые рецепторы из-за содержания в них ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2). На портале bioRxiv сообщается, что в момент «заражения» вкусовые клетки также могут быть поражены. Это и приводит к потере вкуса или изменению вкусовых ощущений у больных коронавирусом.

Что интересно, свежие данные могут помочь учёным. С их помощью они могут разработать новые методы лечения людей, у которых после коронавируса наблюдается крайне длительный период потери вкуса.