Учёные объяснили, почему собаки прячут еду и игрушки

Возможно, вы уже слышали о том, что многие животные в дикой природе хранят еду в тайниках. Этот процесс по-научному называется кэшированием. Поведение при этом можно разделить на две категории. В первом случае животное запасает лакомства "в кладовой", подобно белкам, в одном или двух местах.

Во втором случае происходит "разбросанное накопление". То есть животные создают небольшие тайники с излишками пищи в разных местах. Такое чаще всего встречается у лис и волков. Современные псы поступают точно так же.