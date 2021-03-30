Наука и технологии
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Учёные объяснили, почему в экспериментах используют именно мышей
У такого выбора и вправду много плюсов
Практически в каждом новом эксперименте, исследующем млекопитающих, фигурируют мыши или крысы. И вот, учёные решили объяснить, почему же именно их принято использовать во имя науки.
По данным Live Science, основополагающей причиной выбора именно грызунов является их физиология и гомология. То есть генетический состав тех же мышей крайне схож с человеческим, что делает их крайне полезными для изучения болезней человека, пишет ТН.
При этом не менее важно и то, что геном мыши легко управляем. У учёных не вызывает труда добавлять или удалять ген, тем самым ещё лучше понимая механизмы его влияния на организм.
В числе плюсов использования грызунов также выступает и их короткая продолжительность жизни — один год мыши равен около 30 годам человека. Таким образом, специалисты могут воспользоваться этой особенностью для измерения эффектов старения.