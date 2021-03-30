Учёные объяснили, почему в экспериментах используют именно мышей

По данным Live Science, основополагающей причиной выбора именно грызунов является их физиология и гомология. То есть генетический состав тех же мышей крайне схож с человеческим, что делает их крайне полезными для изучения болезней человека, пишет ТН.

При этом не менее важно и то, что геном мыши легко управляем. У учёных не вызывает труда добавлять или удалять ген, тем самым ещё лучше понимая механизмы его влияния на организм.

В числе плюсов использования грызунов также выступает и их короткая продолжительность жизни — один год мыши равен около 30 годам человека. Таким образом, специалисты могут воспользоваться этой особенностью для измерения эффектов старения.