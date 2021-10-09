Учёные объяснили, почему женщины спиваются быстрее мужчин

По словам специалистов, дело не в какой-либо генетической предрасположенности самой по себе. За эмоции отвечает нервный центр, который называется ядро ложа терминальной полоски (BNST). Это группа нервных волокон, работающих как выходной шлейф миндалевидного тела, а оно как раз является одним из главных эмоциональных центров.

Именно BNST определяет уровень тревоги и стресса, и он более развит у женского пола. Причём речь идёт не об употреблении алкоголя, а именно о запое, когда в короткий промежуток времени человек поглощает большое количество алкоголя с соответствующими последствиями.

Учёные задают вопрос в статье, почему тогда женщины не спиваются повсеместно при малейших эмоциях или неприятных обстоятельствах. Специалисты объясняют это функциями другого мозгового центра, который уравновешивает действие BNST. Это паравентрикулярное ядро таламуса, или PVT. Этот центр органично тормозит действие BNST, выполняя роль предохранителя от гиперактивной работы эмоционального центра. Но если связь между ними ослабевает, человек начинает защищаться от раздражения BNST алкоголем. И это ярко выражено у женского пола, у мужского такой взаимозависимости не прослеживается.

Учёные отмечают, что эксперименты проводили на мышах, но у человека наверняка протекают такие же процессы.