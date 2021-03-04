Наука и технологии
Сегодня в 18:15
Учёные объяснили, почему женщины живут дольше мужчин
А также в чём секрет их лучшего иммунитета
Учёные-генетики из Университета Макмастера в Канаде нашли вероятное объяснение тому, почему женщины в среднем живут дольше мужчин. Также они узнали, почему последние более уязвимыми для множества физических и психических заболеваний.
Как оказалось, вызвано это негативным плейотропным эффектов полового отбора и эволюции, пишет Journal of Molecular Evolution. При этом не менее важными оказались и большее число мутаций и более медленная приспособляемость к условиям среды.
Свою роль сыграл и ослабленный иммунитет. Специалисты утверждают, что женщины менее уязвимы в плане здоровья (и живут дольше), так как их геном эволюционировал в ответ на вредоносные характеристики мужского генома. По итогу это привело к развитию у представительниц слабого пола лучшего иммунитета, чем у мужчин.