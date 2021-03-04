Учёные объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Как оказалось, вызвано это негативным плейотропным эффектов полового отбора и эволюции, пишет Journal of Molecular Evolution. При этом не менее важными оказались и большее число мутаций и более медленная приспособляемость к условиям среды.

Свою роль сыграл и ослабленный иммунитет. Специалисты утверждают, что женщины менее уязвимы в плане здоровья (и живут дольше), так как их геном эволюционировал в ответ на вредоносные характеристики мужского генома. По итогу это привело к развитию у представительниц слабого пола лучшего иммунитета, чем у мужчин.