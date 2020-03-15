Учёные объяснили пользу есть левой рукой для правшей

Для определения связи между количеством съеденного и использованием непреобладающей руки ученые провели эксперимент. Так, они разделили добровольцев, смотрящих во время исследования фильм, на две группы, оснастив их попкорном. Однако если одна часть участников должна была есть привычной рукой, то вторую, в свою очередь, попросили употреблять попкорн недоминирующей рукой.

В результате выяснилось, что именно те участники эксперимента, которые ели непривычной рукой, поедали на 30% меньше, чем те добровольцы, которые ели “рабочей” рукой. По словам ученых, употребление еды правшой левой рукой, естественно, приводит к замедлению данного процесса. А это предоставляет мозгу дополнительно время на то, чтобы получить от организма сигнал о насыщении.