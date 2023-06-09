Учёные объяснили появление в Непале оранжевых крокодилов

Учёные объяснили появление в Непале оранжевых крокодиловНичего сверхъестественного
Учёные из Института Лейбница по изучению зоопарков и дикой природы совместно с организацией Mecistops, которая занимается защитой и сохранением африканских крокодилов, объяснили, почему в Читванском национальном парке Непала, расположенном у подножия Гималаев, некоторые обитающие там особи африканского узкорылого крокодила, или гавиала, окрасились в оранжевый цвет.
Фото: Phoebe Griffith
Африканский узкорылый крокодил — один из трёх видов африканских крокодилов, находящийся на грани вымирания. Учёные предположили, что оранжевый окрас рептилий вызван высокой концентрацией железа в реках и ручьях нацпарка. При реакции с кислородом образуется оксид железа, имеющий яркий оранжевый цвет.
По мнению специалистов, оранжевый окрас чешуи отдельных особей обусловлен наиболее длительным пребыванием в воде. Тем более нужно учитывать, что гавиалы почти не приспособлены к ходьбе по земле, а только к жизни в воде. Поэтому они могли приобрести характерный окрас из-за избытка ржавых частиц на чешуе.