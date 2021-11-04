Учёные объяснили причину «надменного» взгляда кошек

Наука и технологии
Сегодня в 20:19
1 мин.
Учёные объяснили причину «надменного» взгляда кошекОказалось, это хороший знак
Хозяева домашних кошек могут заметить, что их питомцы очень часто ведут себя надменно. В том числе это касается и их взгляда, во время которого они моргают медленно и «высокомерно».
Оказывается, учёные провели исследование, объясняющее подобное поведение животных. По словам Микеля Дельгадо, занимающегося изучением кошек, они делают это когда спокойны и доверяют своему хозяину.
В момент опасности же наоборот — кошки смотрят не моргая и не отводя взгляда.
Специалист уточняет, что кошки моргают не инстинктивно. Они самостоятельно регулируют время и темп своих движений. А это значит, что если питомец лежит рядом с вами и моргает, это значит что она чувствует себя в безопасности.
Источник: Inverse