Учёные объяснили причину «надменного» взгляда кошек

Оказывается, учёные провели исследование, объясняющее подобное поведение животных. По словам Микеля Дельгадо, занимающегося изучением кошек, они делают это когда спокойны и доверяют своему хозяину.

В момент опасности же наоборот — кошки смотрят не моргая и не отводя взгляда.

Специалист уточняет, что кошки моргают не инстинктивно. Они самостоятельно регулируют время и темп своих движений. А это значит, что если питомец лежит рядом с вами и моргает, это значит что она чувствует себя в безопасности.