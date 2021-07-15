Учёные объяснили причину появления признаков жизни на Венере

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Учёные объяснили причину появления признаков жизни на ВенереОказалось, что всё может быть достаточно прозаично
Некоторое время назад учёные объявили об обнаружении в атмосфере Венеры аномального количества фосфина. Это вещество, согласно имеющимся данным, может быть признаком наличия жизни на планете.
Но свежая статья исследователей заявляет, что причиной появления такого большого количества вещества может быть наличие активных вулканов. А ведь изначально учёные заявляли, что на Венере слишком малое их количество для образования фосфина, пишет Science Alert.
Специалисты также обнаружили, что при выбросе в атмосферу, в результате взрывного вулканизма, фосфид из магмы может быть преобразован в фосфин. Происходит это и в том числе при взаимодействии с серной кислотой в атмосфере Венеры.
Исследователи уже заявили, что если в газовой оболочке планеты и вправду присутствует фосфин, то это может явно указывать на переживание ею эпохи активного плюмового вулканизма.