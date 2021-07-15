Учёные объяснили причину появления признаков жизни на Венере

Но свежая статья исследователей заявляет, что причиной появления такого большого количества вещества может быть наличие активных вулканов. А ведь изначально учёные заявляли, что на Венере слишком малое их количество для образования фосфина, пишет Science Alert.

Специалисты также обнаружили, что при выбросе в атмосферу, в результате взрывного вулканизма, фосфид из магмы может быть преобразован в фосфин. Происходит это и в том числе при взаимодействии с серной кислотой в атмосфере Венеры.

Исследователи уже заявили, что если в газовой оболочке планеты и вправду присутствует фосфин, то это может явно указывать на переживание ею эпохи активного плюмового вулканизма.