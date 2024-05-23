Учёные объяснили природу НЛО над Ставропольским карем

В ночь на 23 мая над Ставропольским краем пролетел спутник Starlink-2653, сообщили в астрономическом проекте AstroAlers. Основатель проекта Стас Короткий объяснил, что путь спутника проходил через несколько стран и морей, а затем над западным побережьем Африки, перед тем, как сгореть в атмосфере.

Короткий отметил, что спутник упал на час раньше, чем ожидалось, что не удивительно, учитывая особенности атмосферы. Вечером 22 мая в телеграм-канале «Нетипичный Ставрополь» появились видео, где видно, как объект с огненным хвостом летит по небу со скоростью. По словам Kub Mash, подобное наблюдали и в Краснодарском крае.

Первые спутники Starlink были запущены в 2019 году Илоном Маском. На данный момент в низкой околоземной орбите находится более 5,6 тысяч таких спутников, что составляет примерно половину всех активных спутников.