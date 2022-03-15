Учёные объяснили происхождение наскальных рисунков возрастом около 20 тысяч лет

Для этого специалисты изучили около 180 элементов пещерной живописи с изображениями кистей рук. Во время этого процесса они обнаружили 545 силуэтов ладоней, выполненных путём выдувания пигмента через полую тростинку или кость.

Учёные установили, что авторами примерно четверти наскальных изображений были дети в возрасте от 2 до 12 лет. Но в то же время участие в процессе принимали и их родители. Это, считают эксперты, служило примером «групповой сплоченности». Особенно важным данный момент является потому, что самостоятельно в таком возрасте дети с силой выдувать пигмент не могли.