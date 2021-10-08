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Учёные объяснили сильную мерзлявость женщин

Оказалось, что это характерная черта самок различных животных
Группа учёных из Израиля провели свежее исследование. Оно раскрыло «тайну» женской мерзлявости.
Учёные объяснили сильную мерзлявость женщин

Оказалось, что большая боязнь холода на фоне самцов — это в целом отличительная особенность самок животных. Для этого специалисты изучили литературу по разным видам млекопитающих и птиц, собрав при этом данные, копившиеся с 1981 по 2018 годы, сообщает Global Ecology and Biogeography.

Проследив географию расселения самок и самцов в определенные периоды цикла размножения, учёные выяснили, что самки совершенно различных видов отдают предпочтение более тёплой окружающей среде, чем самцы.

В качестве объяснения подобного поведения они выдвинули предположение, что всему «виной» нужда в лучшей регуляции температуры тела во время вынашивания потомства. А также различие в расселении между самками и самцами позволяет регулировать агрессию отцов к детёнышам.