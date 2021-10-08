Учёные объяснили сильную мерзлявость женщин

Оказалось, что большая боязнь холода на фоне самцов — это в целом отличительная особенность самок животных. Для этого специалисты изучили литературу по разным видам млекопитающих и птиц, собрав при этом данные, копившиеся с 1981 по 2018 годы, сообщает Global Ecology and Biogeography.

Проследив географию расселения самок и самцов в определенные периоды цикла размножения, учёные выяснили, что самки совершенно различных видов отдают предпочтение более тёплой окружающей среде, чем самцы.

В качестве объяснения подобного поведения они выдвинули предположение, что всему «виной» нужда в лучшей регуляции температуры тела во время вынашивания потомства. А также различие в расселении между самками и самцами позволяет регулировать агрессию отцов к детёнышам.