Учёные объяснили смерть сотен птиц в Мексике

После вскрытия десятков образцов специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стал не вирус, а голод. Такие условия возникли в силу природного феномена Эль-Ниньо — колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, из-за которого рыба уходит ниже, в более холодные воды, а птицы не могут в таком количестве прокормиться.

Одно из подтверждений — наибольшая смертность среди пеликанов, буревестников и чаек. Наибольшее количество птиц умерло вдоль побережья штатов Чьяпас, недалеко от границы с Гватемалой, Нижней Калифорнии на северо-западе и других.