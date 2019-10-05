Учёные объяснили связь между домашним насилием и падением экономики страны

Это связано с тем, что в таких отношениях партнер часто ограничивает жертву в тех или иных моментах, контролируя ее поведение. Например, часто партнер не позволял выходить жертве на работу либо присваивал себе зарплату женщины, что привело к росту вероятности материальных трудностях на 13 %. ”Многие люди не осознают степень негативного воздействия домашнего насилия на потерпевших. Политики должны осознавать эти вредные последствия на экономическую стабильность и безопасность уязвимых семей при ведении дискуссий о предоставлении социальных пособий, таких как талоны на питание, медицинскую помощь нуждающимся и других форм государственной помощи”, - отмечают авторы.

Исследователи также сообщили об особой актуальности их исследования в связи с новыми правилами, изданными администрацией Трампа, которые вступят в силу уже 15 октября. Благодаря новым правилам грин-карты будут запрещены легальным иммигрантам, получающим любую форму государственной помощи, что делает жертв домашнего насилия, бедных, иммигрантов, а также детей наиболее уязвимыми.