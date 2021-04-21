Наука и технологии
Сегодня в 18:57
Учёные объяснили возникновение плазмы в винограде, помещённом в микроволновку
Оказалось, всё дело во влаге
Трюк с плазмой, «извергаемой» виноградом, помещённым в микроволновку, известен достаточно давно. Но с чем подобное явление связано? Раскрыть тайну взялись учёные-физики.
Как оказалось, плазма возникает по причине того, что при соприкосновении двух виноградин, микроволны перестают нагревать центры отдельных ягод. Вместо этого их энергия по большей части концентрируется в точке касания, пишет Science Alert.
В итоге, накапливая энергию, электролиты внутри плодов заряжаются всё сильнее и в конечном итоге формируют струю плазмы. Она, как известно, в итоге поднимается вверх.
Что интересно, учёным также удалось выяснить, что подобный эксперимент вовсе не обязательно проводить с виноградом. Подопытным могут выступать любые два близких друг к другу сферических объекта, содержащих воду.