Учёные объяснили возникновение плазмы в винограде, помещённом в микроволновку

В итоге, накапливая энергию, электролиты внутри плодов заряжаются всё сильнее и в конечном итоге формируют струю плазмы. Она, как известно, в итоге поднимается вверх.

Что интересно, учёным также удалось выяснить, что подобный эксперимент вовсе не обязательно проводить с виноградом. Подопытным могут выступать любые два близких друг к другу сферических объекта, содержащих воду.