Учёные объявили успешной пересадку почек свиньи человеку

Учёные объявили успешной пересадку почек свиньи человекуПочки не были отторжены человеческим организмом
Одним из способов выхода из этой ситуации является пересадка почек свиней, но всё осложняется сверхострым отторжением органов животных человеческим организмом. В связи с этим учёные начали выводить ГМО-свиней, убрав у животных некоторые гены для совместимости с человеком.
Недавно было проведено исследование, участниками которого стали два человека с зафиксированной смерью мозга, их циркуляторная и дыхательная активность поддерживалась с помощью ИВЛ. Обоим подопытным пересадили почки ГМО-свиней — ксенотрансплантат. Орган начал выделять мочу через несколько секунд после возобновления тока крови.
Исследование длилось 54 часа, в течение которых показатели почек улучшились. В течение всего эксперимента почки бесперебойно выделяли мочу. Биопсия, которую провели несколько раз, не выявила признаков сверхострого или опосредованного антителами отторжения.
В связи с этим учёные посчитали эксперимент успешным, так как в течение всего отчётного периода почки свиней оставались жизнеспособными и нормально функционировали у реципиентов.