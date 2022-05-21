Учёные объявили успешной пересадку почек свиньи человеку

Одним из способов выхода из этой ситуации является пересадка почек свиней, но всё осложняется сверхострым отторжением органов животных человеческим организмом. В связи с этим учёные начали выводить ГМО-свиней, убрав у животных некоторые гены для совместимости с человеком.

Недавно было проведено исследование, участниками которого стали два человека с зафиксированной смерью мозга, их циркуляторная и дыхательная активность поддерживалась с помощью ИВЛ. Обоим подопытным пересадили почки ГМО-свиней — ксенотрансплантат. Орган начал выделять мочу через несколько секунд после возобновления тока крови.

Исследование длилось 54 часа, в течение которых показатели почек улучшились. В течение всего эксперимента почки бесперебойно выделяли мочу. Биопсия, которую провели несколько раз, не выявила признаков сверхострого или опосредованного антителами отторжения.

В связи с этим учёные посчитали эксперимент успешным, так как в течение всего отчётного периода почки свиней оставались жизнеспособными и нормально функционировали у реципиентов.