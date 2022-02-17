Учёные оценили эффективность 4 дозы вакцины от коронавируса

В исследованиях участвовало 300 медработников и 400 добровольцев, вакцинированных 4 дозами препаратов Pfizer и Moderna. Выяснилось, что это количество доз Pfizer предотвратило заболеваемость только в 30% случаев, а Moderna — в 11%.

Отмечается, что 4 доза РНК-вакцин повысила уровень иммуноглобулинов до таких же высоких значений, что и после 3 дозы, но это не повлияло на рост заболеваемости с мягкой или бессимптомной формой коронавируса.

По словам учёных, такая ситуация складывается из-за того, что омикрон-штамм имеет 37 мутаций, меняющих структуру оболочки SARS-CoV-2. Поэтому вирус невосприимчив к существующим вакцинам. Всё это говорит о том, что необходимы разработки новых вакцин в самые короткие сроки.

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