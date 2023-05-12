Учёные оказались в шаге от создания бесконечного количества искусственного мяса

Специалисты совершили прорыв в области производства искусственного мяса и, скорее всего, в шаге от того, чтобы решить проблему голода на планете. Они создали бесконечно делящиеся стволовые клетки животных, которые обещают быть основой для массового производства «мяса из пробирки».

Оказывается, обычные стволовые мышечные клетки, полученные от живых животных, могут делиться примерно 50 раз, а затем они стареют и, как артисты в отставке, покидают сцену. Причина этого – износ теломер.

Но учёные Тафтса нашли решение этой проблемы и теперь искусственное мясо сможет делиться гораздо дольше, иногда бесконечно. Процесс создания этих «суперклеток» был в два этапа.

Сначала ученые «переключили» стволовые клетки крупного рогатого скота, чтобы они постоянно восстанавливали свои теломеры. Затем они «настроили» клетки так, чтобы те продолжали вырабатывать белок, который стимулирует важную стадию деления.

Но, как и любая наука, здесь есть свои трудности. Мышечные стволовые клетки, пока что, не выглядят как аппетитный стейк. Для превращения клеток в мясо необходимо не только деление и рост, но и созревание. Эта проблема в настоящее время и является предметом исследования.