Учёные охладили центральный магнит коллайдера в Дубне до рабочей температуры

Специалисты Объединённого института ядерных исследований завершили важный этап подготовки коллайдера NICA — впервые охлаждён центральный магнит MPD до рабочих температур. Как сообщили в пресс-службе ОИЯИ, соленоид был охлаждён до 4,5-5 Кельвинов (примерно минус 268 градусов Цельсия), что подтверждает отсутствие утечек и высокое качество работы криогенной системы. Этот успех стал важным шагом на пути к завершению сборки многоцелевого детектора.

Сверхпроводящий соленоид — это ключевой элемент установки, гигантский магнит длиной 9 метров и диаметром 6 метров. Его задача — обеспечивать стабильное магнитное поле с точностью до 1/10 000, что критично для получения точных экспериментальных данных. Специалисты отмечают, что низкая температура необходима для сверхпроводимости, а успешное охлаждение подтверждает качество изготовления и сборки магнита.

Заместитель главного инженера Константин Мухин рассказал, что работа над агрегатом, начатая прошлой зимой, столкнулась с трудностями, включая необходимость замены западного программного обеспечения. Сейчас соленоид будет отеплен для проверки, а в феврале начнётся повторное охлаждение. После этого учёные займутся измерением карты магнитного поля, чтобы приступить к дальнейшей сборке детектора MPD.