Учёные: омикрон-штамм коронавируса влияет на мышление

Так, например, стало известно, что новая мутация коронавируса влияет на мышление человека. У таких заражённых могут не проявляться «традиционные» симптомы (кашель, лихорадка и потеря или изменение вкуса), но при этом наблюдается «мозговой туман». Такому состоянию характерно вялое, расплывчатое и нечёткое мышление.

Такое влияние на мозг может быть связано с повреждениями лёгких, сердца, почек или других органов.

Напомним, что ранее российский врач Александр Мясников спрогнозировал рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России. По его мнению, это может случиться после падения волны штамма в Европе.