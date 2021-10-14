Учёные определили продолжительность естественного иммунитета к COVID-19

Как выяснилось, у большинства переболевших коронавирусом количество антител заметно снижалось в течение первого полугодия, а потом на 15 месяцев фиксировалось на одном уровне. Агентство РИА Новости пишут со ссылкой на базу препринтов bioRxiv.org, в которой опубликованы результаты исследования, что учёные собрали 188 анализов крови у 136 пациентов, у которых заболевание протекало и в лёгкой и в тяжелой форме. В контрольную выборку была включена плазма 108 участников с отрицательным ПЦР-тестом.

Источник отмечает, что специалисты в ходе исследований измеряли титры анти-S и анти-RBD антител в плазме крови. Антитела первой группы нацелены на весь S-белок вируса, второй — на рецептор-связывающий домен (RBD) вирусного белка, который определяет связывание вируса с клеткой. Главной целью исследования было определить, в течение какого времени антитела остаются активными в клетках плазмы.

В результате исследований учёные отметили, что на пике иммунного ответа те участники, которые переболели, имели уровни анти-RBD иммуноглобулинов IgM и IgA 77% и 85%, но в течение полугода либо 15 месяцев их количество снизилось до 4,5% и 11% соответственно. При этом антитела IgM и IgA к S-белку увеличивались до 88% и 90% в течение одного-трёх месяцев и снизились на 50% через 55-56 дней.

Титры специфических антител IgG к RBD и S-белку у подавляющего большинства пациентов, отмечается, что это 94% от всего числа участников, достигли максимума через 15-28 дней после появления первых симптомов, а затем снизились в четыре раза к концу первого полугодия и оставались на одном уровне в течение 15 месяцев.

При этом титры тех же антител у участников, вакцинированных первой дозой препаратов от коронавируса, были такими же, как у переболевших через полгода после заражения. А у тех, кто получил вторую дозу вакцины, уровень антител соответствовал максимальному естественному ответу полностью выздоровевших.

В итоге специалисты пришли к выводу, что антитела к коронавирусу присутствуют в плазме крови до 15 месяцев после заражения.