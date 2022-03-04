Учёные опровергли большую эффективность респираторов для защиты от коронавируса по сравнению с масками

В рамках исследования были созданы две группы, состоящие из медработников. Первая — из людей с диагностированным коронавирусом, вторая — из здоровых. Все участники заполнили анкеты с вопросами об использовании во время работы средств индивидуальной защиты. Вопросы касались 10 дней, которые предшествовали появлению симптомов ковида или включению в контрольную группу.

В результате оказалось, что респираторы не дают большую защиту по сравнению масками, предположения об их эффективности не подтвердились.

«Сейчас в США считают, что маска предотвращает распространение инфекции от больного человека, а здорового от вируса может защитить лишь респиратор N95. Однако последние исследования показали, что трёхслойная хирургическая маска не уступает респираторам в степени защиты. Её могут носить как здоровые, так и заражённые люди», – прокомментировал исследование заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, врач общей практики Европейского Медицинского Центра, руководитель терапевтической клиники ЕМС Владимир Сибирский.

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