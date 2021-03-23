Учёные опровергли мутагенную опасность вышек 5G

На суд общественности представили сразу две статьи. В одной из них сообщается, что сразу 107 экспериментов не показали никакого негативного воздействия на здоровье со стороны радиоволн выше 6 ГГц и низкой мощностью. Именно их используют для 5G-сетей.

Вторая статья изучила 107 научных работ о воздействий миллиметровых радиоволн на живые организмы. Обошлось без сюрпризов — он также не продемонстрировал какого-либо негативного влияния мобильных сетей нового поколения.

Что интересно, Naked Science всё же пишет, что научному сообществу всё же стоит продолжить анализ влияния нагрева, который может вызывать мобильная связь нового поколения.