Учёные опровергли наличие признаков жизни на Венере

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Учёные опровергли наличие признаков жизни на ВенереА ведь могла получиться такая интересная история…
Некоторое время назад учёные обнаружили в верхних слоях атмосферы Венеры избыточное количество фосфина. По мнению ряда специалистов это говорило о потенциальной возможности наличия жизни на планете.
Всё дело в том, что на Земле есть два основных источника фосфина: это живые организмы, поедающие соединения серы, и вулканы. И так как действующих вулканов на Венере недостаточно, у экспертов оставался лишь один основной вариант.
И вот, учёные решили создать модели биохимических реакций, в которых диоксид серы (SO2) выступает в качестве потенциального источника энергии для жизнедеятельности микроорганизмов.
Но они лишь показали, что метаболические реакции могут приводить к снижению уровня SO2 исключительно за счёт синтеза большого количества побочных продуктов, которые на Венере не наблюдаются.
Это, по мнению специалистов, является вполне весомым аргументом в пользу отсутствия доказательств наличия в облаках Венеры живых организмов.