Учёные опровергли наличие признаков жизни на Венере

Всё дело в том, что на Земле есть два основных источника фосфина: это живые организмы, поедающие соединения серы, и вулканы. И так как действующих вулканов на Венере недостаточно, у экспертов оставался лишь один основной вариант.

И вот, учёные решили создать модели биохимических реакций, в которых диоксид серы (SO2) выступает в качестве потенциального источника энергии для жизнедеятельности микроорганизмов.

Но они лишь показали, что метаболические реакции могут приводить к снижению уровня SO2 исключительно за счёт синтеза большого количества побочных продуктов, которые на Венере не наблюдаются.

Это, по мнению специалистов, является вполне весомым аргументом в пользу отсутствия доказательств наличия в облаках Венеры живых организмов.